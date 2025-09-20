Controlli medici per Matteo Salvini, annulla impegni di oggi

Matteo Salvini annulla tutti gli impegni pubblici di oggi. Il leader della Lega, fa sapere il suo staff, si sta sottoponendo a dei controlli medici: nulla di preoccupante, ovviamente è confermata la presenza di domani a Pontida

Calcoli renali

A quanto si apprende, i controlli per il vicepremier e segretario leghista si sarebbero resi necessari per un problema di calcoli renali. Oggi nell'agenda di Salvini figurano due appuntamenti: alle 11.30 era atteso a Nogara, nel Veronese, al 50esimo anniversario della nascita dello stabilimento Coca Cola, e alle 19 a Pontida, nelle valli della Bergamasca, per il tradizionale intervento alla manifestazione della Lega giovani che ogni anno precede il raduno della Lega, previsto domattina.