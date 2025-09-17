Separazione carriere, Camera approva seduta fiume

Notte tra gli scranni per i deputati impegnati con l'esame della riforma costituzionale della Giustizia, dopo la seduta fiume proposta dalla maggioranza e votata ieri poco prima di mezzanotte. La discussione è andata avanti sul merito del provvedimento, soprattutto sulla questione della separazione delle carriere e sul sorteggio per la composizione del Csm ascolta articolo

L’ Aula della Camera ha approvato a maggioranza per 88 voti di differenza la seduta fiume sul ddl sulla separazione delle carriere chiesta da FdI. Si proseguirà, dunque, e il voto finale è previsto non prima di giovedì. "Siamo qui a discutere di un provvedimento che rischia di diventare una pagina buia per i rapporti tra i poteri dello Stato. E la maggioranza di governo è scomparsa, i banchi vuoti sono una ferita della nostra democrazia, è intollerabile". Lo ha detto il deputato del Pd Piero De Luca intervenendo nel dibattito alla Camera.

Schlein: ci impegneremo per "no" al referendum "Noi ci siamo battuti in tutte le sedi parlamentari e nelle piazze e continueremo a farlo". Così la segretaria del Pd Elly Schlein parlando in aula durante la seduta fiume sul ddl per la separazione delle carriere in magistratura. "Ci impegneremo affinchè al referendum prevalgano i no: i no alla vostra arroganza, i no a una giustizia dei potenti, i no alla compressione delle garanzie democratiche dei cittadini. Con questo noi diciamo sì invece a una giustizia più giusta al servizio dei cittadini che fa rispettare le leggi uguali per tutti e che è indipendente dal governo di turno. Ne va della qualità della nostra democrazia che noi difenderemo" ha aggiunto.