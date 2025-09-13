Schillaci: "Obbligo sui vaccini resta, no a una sanità politicizzata"

"Togliere l'obbligo ai vaccini? Non esiste"

"La salute è un patrimonio da preservare, andrebbe tolta dall'agone politico. Abbiamo uno straordinario servizio sanitario nazionale, al netto delle tante difficoltà di chi ci lavora ce lo invidiano nel resto del mondo, la salute è il tema che più interessa alle persone - prosegue il ministro -. La sanità è di tutti, è anzitutto dei cittadini e non dovrebbe essere politicizzata". La Lega e Matteo Salvini hanno colto la palla al balzo dell'affaire Nitag per rilanciare un'antica battaglia del Carroccio. Ovvero la crociata contro l'obbligo vaccinale per i minori previsto dalla legge Lorenzin. "Rivedere l'obbligo? Non esiste. Non è nel programma del centrodestra e nessuno me ne ha mai parlato. Ognuno ha le sue idee ma questa cosa non è all'ordine del giorno", conclude.

