Ventotene, Mattarella: "Luogo ispiratore dei valori di pace"

Ventotene rappresenta "uno dei luoghi ispiratori dell'affermazione dei valori di pace e democrazia". A dirlo è stato il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in un messaggio inviato alla vicepresidente del Parlamento europeo, Pina Picierno, in occasione della prima Conferenza Europea di Ventotene per la Pace e la Democrazia. "Da luogo di reclusione e oppressione sull'uomo e segno dell'assolutismo che gravò sull'Italia con il regime fascista, (Ventotene) si è trasformata da tempo in uno dei luoghi ispiratori della affermazione dei valori di pace e democrazia che contraddistinguono l'esperienza di ciò che è divenuta la Unione Europea", ha precisato il Capo dello Stato. "Un luogo in cui vennero messi a dimora i semi della libertà e di quel federalismo che hanno arricchito il dibattito dei popoli europei verso la meta di una unione di popoli indipendenti e liberi", ha aggiunto.