Elezioni Campania, verso candidatura Fico: atteso l'annuncio di Conte

Regionali Campania, verso candidatura di Fico per centrosinistra: atteso annuncio di Conte

Politica
©Ansa

La notizia dovrebbe essere resa ufficiale nei prossimi giorni, quando a Napoli è atteso il leader dei 5 Stelle. L'ex presidente della Camera ha incontrato ieri il commissario del Pd campano Antonio Misiani e il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi

È Roberto Fico il nome del possibile candidato del centrosinistra per le elezioni regionali in Campania. Ancora non è arrivata l’ufficialità, ma l’annuncio dovrebbe essere reso definitivo nei prossimi giorni quando a Napoli è atteso, come riferiscono fonti dei 5 Stelle, il leader pentastellato Giuseppe Conte. Gli incontri avuti ieri dal commissario del Pd campano Antonio Misiani con Fico e con il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi, e la strada spianata a Piero De Luca verso la segreteria regionale del Pd rendono ormai sicura la candidatura dell'ex presidente della Camera dei Deputati, in una campagna elettorale che sarà lanciata in città dal leader del M5s.

