Salvini: "Equiparare i reati dei minorenni a quelli dei maggiorenni"

"Equiparare l'episodio delittuoso del minore a quello del maggiorenne". È questo uno degli obiettivi delineati dal vicepremier e leader dalla Lega, Matteo Salvini, in un passaggio del suo intervento alla presentazione di tre proposte di legge. Tra le iniziative parlamentari del Carroccio emerge in particolare l'equiparazione penale tra minorenni e maggiorenni per determinate tipologie di reato, come strumento per contrastare l'aumento della criminalità giovanile. Tra le proposte di legge, anche una intitolata a Giogiò Cutolo, il giovane musicista ucciso mentre tentava di sedare una rissa. "Oggi un sedicenne è molto più maturo di un tempo" e quindi è giusto che "si assuma oneri e onori, se sbagli paghi", ha detto il ministro.

La proposta di legge della Lega

"I 15, 16, 17 anni di oggi non sono quelli dei miei tempi quando non esistevano i telefonini, c'era la cabina a gettoni, il ghiacciolo e il pallone" e quei tempi i ragazzi "non giravano con il coltello", ha spiegato Salvini. "Il coltello lo avevi se andavi per funghi – ha ironizzato - Sono cambiati i tempi, il sedicenne di oggi è molto più maturo, ha molti più strumenti, quindi oneri e onori". Le tre proposte di legge presentate puntano a una stretta sull'istigazione a delinquere a danno dei minori, l'oscuramento dei profili social dei condannati e l'istituzione del garante delle vittime della criminalità.

Salvini: “Tre proposte di buon senso che offriamo a tutti”

"Sono tre proposte che offriamo alla coalizione di centrodestra ma anche a tutti, sono di buon senso: abbiamo un garante dei detenuti ma non un garante delle vittime, voglio vedere chi dice di no", ha ribadito il leader della Lega. E ancora, sull'oscuramento dei profili social dei condannati: "in rete c'è un letamaio che non ha limiti".