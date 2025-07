Pier Silvio Berlusconi difende governo: Renzi rompe con Mondadori

Dopo aver ringraziato Mondadori, Piemme e tutti i bravissimi collaboratori del gruppo editoriale, Renzi ribadisce che "la libertà ha un prezzo. E io non resto in un gruppo dove l'azionista mi attacca sul piano personale". Renzi insiste: "Non resto in un gruppo dove l'azionista difende a spada tratta la Premier e attacca il suo oppositore più tenace"

Renzi: la libertà non ha prezzo

"Non sono un mediocre come tanti altri e - riprende Renzi - dunque, appena ho letto le dichiarazioni del Ceo di Mediaset ho comunicato formalmente alla Mondadori, società della famiglia Berlusconi per la quale ho scritto gli ultimi libri, che interrompo da oggi ogni collaborazione". Poi aggiunge : "Non accetterò mai di scambiare la mia libertà per soldi. Posso rinunciare volentieri ai soldi di Berlusconi e della Mondadori ma non rinuncerò mai alla libertà di difendere la mia dignità e il diritto di dire che questo Governo non è il migliore d'Europa. Ma uno dei più ridicoli e imbarazzanti della storia repubblicana". Rammenta l'ex premier "Da quando ho iniziato la mia battaglia in difesa delle Istituzioni ho ricevuto molte attenzioni da parte di Palazzo Chigi: una legge ad personam sui compensi, un intervento sulla scorta, adesso perdo anche il mio editore. Ma non mi sono mai sentito così libero e orgoglioso di fare una battaglia vera e a viso aperto contro gli abusi del potere, da Almasri a Paragon. E il meglio deve ancora venire".