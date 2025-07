Dl Infrastrutture, ecco le novità dagli autovelox ai diesel Euro 5

Infine, sono arrivate diverse novità per finanziare opere minori ma importanti sul territorio. Ci sono: 8 milioni di euro per il potenziamento della Linea FL3 Roma Tiburtina-Viterbo; il raddoppio della Galleria della Guinza; 100 milioni e un commissario per la messa in sicurezza della SS100 Bari-Taranto; 2,2 milioni per la valorizzazione di luoghi della memoria, come Mulina di Stazzema; misure per il Traforo del Gran Sasso; Risorse per il collettore primario del Lago di Garda, il nuovo Ponte dell'Olla in Piemonte;, la Variante alla S.S. 16 tra Bari-Mungivacca e Mola di Bari.

