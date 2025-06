Tax credit cinematografico: tra sostegno all’arte e rischio propaganda

Lo Stato interviene nell’economia per vari motivi: nascita di settori nuovi, crisi temporanee o valore sociale delle attività. Il cinema rientra a pieno titolo in queste categorie. Il tax credit cinematografico, in particolare, ha portato benefici reali, attirando investimenti internazionali e favorendo scambi culturali. Ma resta il problema degli abusi e delle interferenze ideologiche. Un bilancio necessario, tra luci e ombre