Caso Almasri, continua lo scontro tra governo e opposizioni

Non si placano le polemiche intorno al caso Almasri , all’indomani dell’ informativa dei ministri Nordio e Piantedosi in Parlamento. L’esponente del Pd Graziano Delrio, parlando con La Stampa, ha detto che i due ministri "non hanno chiarito" la vicenda e che l'Italia esce da questa storia "delegittimata”, mentre Meloni "ha perso l'occasione per assumersi le sue responsabilità: è evidente che la liberazione di Almasri è stata decisa dalla presidente del Consiglio". L’esponente Dem ha poi aggiunto: “Io sono stato sottosegretario a Palazzo Chigi, so come funziona. La Meloni è una politica di razza, non mi sarei aspettato che mandasse avanti puerili giustificazioni interpretate da Piantedosi e Nordio. È stato uno scandalo liberare quello che è un torturatore, come risulta dagli atti ufficiali dalla Cpi".

Delrio: “Si delegittimano organismi sovranazionali”

Graziano Delrio ha poi detto che “così si delegittimano gli organismi sovranazionali. È diventata questa la moda: Trump vuole uscire dall'Oms, da tutte le agenzie Onu. Quando hai un criminale tra le mani non lo rimandi a casa sua, lo tieni in galera". Piantedosi, dicendo che Almasri era pericoloso, "ha detto il contrario di quello che ha detto Nordio. Ma in carcere non capisco a chi avrebbe dovuto nuocere. La verità è che Nordio ha fatto l'avvocato difensore di Almasri, e anche il giudice. Ma allora si dica la verità. Chi ha dato l'ordine? Su questo la presidente del Consiglio deve venire lei a riferire, l'ordine è arrivato da lei". Infine per Delrio “resta un'ombra inquietante: che il governo sia esposto ai ricatti di criminali internazionali. Se c'erano ragioni di Stato che non sono state dette, allora si dicano. Che si debbano fare accordi con i Paesi africani lo sa anche un bambino. Ma vanno fatti a condizioni precise, bisogna garantire la vigilanza dell'Onu".

Cosa è successo in Parlamento

Ieri il governo, nel corso dell’informativa in Parlamento, è andato al contrattacco sul caso Almasri. Il ministro della Giustizia Carlo Nordio ha attaccato la Corte penale internazionale e i magistrati: “Mandato d'arresto senza domanda di estradizione, io avvertito quando Almasri era già in arresto: non faccio il passacarte, l'atto della Cpi era nullo. Pasticcio frettoloso all'Aja, ne chiederò conto. Certa magistratura non legge le carte. Volevano rallentare la riforma? Ci hanno compattato”, ha detto il Guardasigilli. Mentre Matteo Piantedosi ha escluso che Almasri “sia mai stato un interlocutore del governo” per i migranti, e spiegato che è stato “espulso per salvaguardare la sicurezza dello Stato”. Le opposizioni però hanno attaccato: il leader del Movimento 5 Stelle ha detto che “Meloni scappa” e che Nordio è stato “scandaloso”. Per la segretaria del Pd Elly Schlein, invece, “Meloni manca di rispetto al Paese, il Guardasigilli assolve un torturatore”. E Renzi ha detto: “Meloni vile. Non è una lady di ferro, ma l'omino di burro di Pinocchio: forte con i deboli e debole con i forti”.