Caso Visibilia, Santanchè: “Non mi dimetto e vado avanti”

"Non mi dimetto e vado avanti". Lo ha ribadito la ministra del Turismo, Daniela Santanchè, al suo arrivo al Villaggio Italia di Gedda per quella che è la prima visita dello storico veliero, l’Amerigo Vespucci, in Arabia Saudita nei suoi 94 anni di storia. Le parole della ministra del Turismo arrivano nel pieno della “bufera” politico-giudiziaria che la sta investendo. Santanchè, infatti, insieme ad altre persone, lo scorso 17 gennaio è stata rinviata a giudizio dalla gup Anna Magelli per false comunicazioni sociali in merito al caso Visibilia, una delle società del gruppo da lei fondato e dal quale ha dismesso le cariche nel 2022. Il processo è già stato fissato per il prossimo 20 marzo per falso in bilancio mentre un’altra richiesta di rinvio a giudizio pende sulla ministra, per truffa all'Inps legata alla cassa Covid. Situazioni queste che non implicano le immediate dimissioni ma sulle quali il governo deve riflettere per valutare se il processo penale a carico della titolare del Turismo non possa compromettere il suo ruolo.