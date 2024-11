Emilia Romagna, chi è Isabella Conti: la più votata alle regionali

Isabella Conti, ex sindaca di San Lazzaro sostenuta dal centrosinistra, ha ottenuto quasi 20mila preferenze alle urne in Emilia Romagna, diventando la consigliera più votata a questa tornata elettorale. “Sono molto emozionata e molto grata, grata a Matteo (Lepore, ndr) moltissimo perché io so che se non fosse stato per lui non avrei avuto la possibilità di provare a mettermi in gioco”, ha detto Conti

Ha ottenuto quasi 20mila preferenze alle elezioni regionali in Emilia Romagna, diventando la consigliera più votata in questa tornata elettorale. Isabella Conti, ex sindaca di San Lazzaro sostenuta dal centrosinistra, ha ricevuto il maggior numero di voti alle urne in Emilia Romagna. “Sono molto emozionata e molto grata, grata a Matteo moltissimo perché io so che se non fosse stato per lui non avrei avuto la possibilità di provare a mettermi in gioco”, ha detto Conti, citata dal Corriere di Bologna, riferendosi al sindaco di Bologna, Matteo Lepore, durante il suo intervento alla sede del Pd in via Lincoln.