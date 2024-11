Manovra, Landini: "Arrivato il momento di una vera rivolta sociale"

"Per noi lo sciopero non è che l'inizio di una mobilitazione e di una battaglia perché il nostro obiettivo non è semplicemente migliorare o cambiare la legge di bilancio, il nostro obiettivo è cambiare e migliorare il nostro paese anche attraverso l'uso dei referendum" ha detto il segretario della Cgil, parlando della mobilitazione del 29 novembre. Foti (FdI): "Nelle sue parole gli estremi di un reato"

"Io credo che sia arrivato il momento di una vera e propria rivolta sociale perché avanti così non si può più andare". Così il segretario della Cgil, Maurizio Landini, a margine dell'assemblea generale a Milano, a proposito dello sciopero indetto con la Uil per il prossimo 29 novembre. "Per noi - ha aggiunto - lo sciopero non è che l'inizio di una mobilitazione e di una battaglia perché il nostro obiettivo non è semplicemente migliorare o cambiare la legge di bilancio, il nostro obiettivo è cambiare e migliorare il nostro paese anche attraverso l'uso dei referendum".