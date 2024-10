Il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi ha risposto alle accuse di razzismo mosse dal Consiglio d'Europa nei confronti dei poliziotti italiani. “Le nostre forze di polizia sono apprezzate in Italia e nel mondo quali baluardi della democrazia, della difesa dei più deboli e della vicinanza ai problemi quotidiani dei cittadini. Questa è la linea”, ha detto il ministro in un'intervista rilasciata al Corriere della Sera , replicando al rapporto dell'Ecri. “È incredibile che una organizzazione internazionale che dovrebbe tutelare i diritti umani, promuovere l’identità culturale europea e la ricerca di soluzioni ai problemi sociali in Europa possa fare simili affermazioni, del tutto destituite di fondamento”, ha aggiunto Piantedosi.

Piantedosi: “Rafforzare il sistema rimpatri è un obiettivo assegnato dall’Europa”

Il ministro dell'Interno ha affrontato anche la questione dei rimpatri che "stanno già progressivamente aumentando". "Nella maggior parte dei casi riguardano persone che si sono contraddistinte anche per atteggiamenti pericolosi”, ha sottolineato Piantedosi, specificando che “rafforzare il sistema dei rimpatri è un obiettivo che ci viene assegnato dall’Europa, oltre che una forte aspettativa dei cittadini”. Piantedosi si è espresso anche sul decreto sui rimpatri: “La scelta di individuare per legge l'elenco si inquadra nell'ambito del rafforzamento del sistema dei rimpatri, proprio per completare l'azione proficua che stiamo svolgendo per contrastare le partenze irregolari”. Un elenco che, secondo il ministro “non si fonda su elementi opinabili ma su precisi parametri nonché su informazioni acquisite da organizzazioni internazionali”. Poi ha aggiunto: “Per ciò che riguarda gli ingressi regolari, che condivido essere altra cosa, questo governo ha adottato provvedimenti concreti come mai nessuno in precedenza, programmando l’arrivo di 452.000 lavoratori in tre anni".

Piantedosi: “Rinunciare ai centri in Albania sarebbe stato illogico”

Nel corso dell'intervista al Corriere, il ministro dell'Interno ha parlato anche dei nuovi centri per migranti in Albania. "Le nuove regole europee richiedono all’Italia di organizzarsi per l’accoglienza e il trattenimento di diverse migliaia di persone. Rinunciare all’opportunità di 880 posti che, in prospettiva, potranno offrire i centri in Albania sarebbe stato illogico. Quando il sistema andrà a pieno regime, la conseguente deterrenza sulle partenze irregolari determinerà un significativo risparmio sugli attuali costi dell’accoglienza”, ha detto il ministro Piantedosi. “La nuova regolamentazione, che potrebbe entrare in vigore prima del giugno 2026, renderà obbligatorie le procedure accelerate alla frontiera e prevederà criteri molto più diretti di qualificazione dei 'Paesi sicuri' legandoli al numero di domande di asilo accolte in tutta l’Unione europea”, spiega il ministro. Secondo Piantedosi, l’entrata in vigore di queste regole "rafforzerà sicuramente la nostra capacità di contrastare il traffico di esseri umani senza limitare in alcun modo il diritto d’asilo". Il ministro ha poi ribadito che le politiche del governo "ad oggi hanno permesso di ridurre del 61% gli sbarchi rispetto al 2023 e del 29% rispetto al 2022".