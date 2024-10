Vannacci, l'anello con il fascio littorio e la X Mas per i suoi fedeli

Politica

Il popolo leghista si è ritrovato nel paese in provincia di Bergamo per il tradizionale appuntamento. Il segretario: 'L'autonomia è legge e indietro non si torna. Manovra? Se qualcuno deve pagare qualcosa in più, paghino i banchieri e non gli operai'. Presenti tanti ospiti sovranisti da mezza Europa, tra cui il premier ungherese. Bagno di folla per Roberto Vannacci: “Non mi aspettavo tanto”