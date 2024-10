Assemblea Costituente del Movimento 5 Stelle: temi e partecipanti

Entra nel vivo l’Assemblea Costituente del Movimento Cinque Stelle, annunciata da Giuseppe Conte all’indomani del 9,9% ottenuto in occasione del voto europeo di giugno. Da domani 4 ottobre fino a domenica, iscritti e sostenitori si riuniranno, in presenza e in collegamento, per ridiscutere le regole di base e rilanciare l’azione politica del partito in affanno nei consensi. La data scelta per l’avvio della discussione non è casuale ma coincide con il quindicesimo anniversario dalla fondazione del Movimento, avvenuta a Milano il 4 ottobre 2009. A tenere banco è tuttavia la spaccatura, sempre più profonda, tra il leader Giuseppe Conte e il Garante Beppe Grillo. Sin dall’annuncio, il fondatore ha criticato l’ex premier per i modi e le finalità del processo di riforma pentastellata.