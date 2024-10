Introduzione

Via libera dal Consiglio dei ministri al testo di legge che riscrive le norme sull'ingresso e la permanenza di lavoratori stranieri in Italia, cercando di limitare la possibilità di truffe. Si introduce poi un nuovo giro di vite sull'attività delle organizzazioni non governative in mare e sui ricorsi dei richiedenti asilo: avranno solo 7 giorni - e non più 14 - per poter contestare il diniego delle proprie richieste.