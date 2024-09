Referendum cittadinanza: cos'è, come si firma e perché

Fino al 30 settembre è possibile firmare il referendum sulla cittadinanza italiana, una questione che riguarda 2,5 milioni di persone nate o residenti in Italia, ma non ancora cittadini

Il 4 settembre è stato presentato il quesito referendario per ridurre da 10 a 5 anni il periodo di residenza legale in Italia necessario per richiedere la cittadinanza. Le firme devono essere raccolte entro il 30 settembre. La campagna "Referendum Cittadinanza" è promossa da un gruppo di associazioni tra cui Italiani senza cittadinanza, Conngi, Idem Network e organizzazioni come Libera, Gruppo Abele, A Buon Diritto, Società della Ragione e i partiti +Europa, Possibile, Partito Socialista, Radicali Italiani, Rifondazione Comunista, oltre a una serie di personalità come Luigi Manconi o l'ex Garante dei diritti dei detenuti Mauro Palma.