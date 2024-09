Il sindaco di Genova, ospite a Start, ribadisce che la sua candidatura resta "civica" e con un "ampio sostegno" e dice: "I liguri non sopportano quelli che non vogliono le infrastrutture, quelli che non hanno mai lavorato e si limitano a dire solo no. I liguri vogliono persone pronte a costruire il futuro". E sull’inchiesta Toti: "Io non commento quando lavorano i magistrati" ascolta articolo

Una candidatura che resta "civica", con "una visione della città e una strategia per la regione" e con un "ampio sostegno". Così il sindaco di Genova Marco Bucci, ospite a Start su Sky TG24, parla della sua corsa per il centrodestra alle prossime elezioni regionali in Liguria. "La sfida è portare la Liguria e Genova sul cammino intrapreso, non lasciarla nelle mani dei signori del no, che non vogliono le infrastrutture e sostengono la decrescita felice".

"Non commento quando lavorano i magistrati" "I liguri non sopportano quelli che non vogliono le infrastrutture, quelli che non hanno mai lavorato e si limitano a dire solo no. I liguri vogliono persone pronte a costruire il futuro", dice Bucci. Quanto all'inchiesta che ha portato Giovanni Toti a un passo indietro, "io non commento, quando lavorano i magistrati, nel rispetto dei quali ho grandissima fiducia, non commento mai". "Lasciare da commissario Diga? Vedremo con Meloni" Interpellato poi riguardo alla carica di commissario alla diga, Bucci risponde: "Affronteremo il discorso con la presidente del Consiglio e vedremo il da farsi. È un discorso amministrativo e legale".

"Renziani? A Genova non lasciano, restano con noi" "L'assessore e i consiglieri" renziani, ovvero in quota Iv, "rimangono con noi, nella Giunta" genovese, "così mi hanno detto personalmente - spiega Bucci - Molti del resto hanno rinunciato ad andare nel campo largo e restano con noi, stessa cosa vale per Azione. Il problema non è partitico, non è centrodestra o centrosinistra, ma è solo la voglia di costruire il futuro della Liguria per i nostri figli e lo ha già fatto, continua a farlo, anziché affidarsi a chi non ha mai costruito nulla".