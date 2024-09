Sarà il sindaco di Genova Marco Bucci il candidato del centrodestra alle prossime elezioni regionali in Liguria. L’annuncio è arrivato ieri in una nota congiunta dei leader della coalizione Meloni, Salvini, Tajani e Lupi: “È la persona giusta. Ha dimostrato di essere un ottimo amministratore”. Per il Pd è invece di una “scelta irrispettosa verso i cittadini di Genova”. Bucci si era preso 24 ore di tempo per decidere e accettare. Il colpo di scena è arrivato dopo settimane di stallo nella definizione della candidatura per il dopo Toti . Bucci era già stato un'opzione a maggio, con il deflagrare della maxi inchiesta per corruzione che ha portato alla caduta del governo regionale. Bucci se la vedrà con Andrea Orlando, candidato del centrosinistra.

Bucci: “Meloni mi ha convinto a candidarmi”

In un'intervista al Corriere della Sera, Bucci ha spiegato oggi la sua scelta di candidarsi: “Diventa ogni giorno più evidente che qui in Liguria c'è un problema grosso. Non voglio lasciare la mia regione ai signori del No. Magari sanno finanziare le opere con un decreto, ma poi le rallentano con le loro contraddizioni interne". Correrà nonostante il suo stato di salute, dopo il cancro che gli è stato diagnosticato a maggio: "Ripeto quel che dissi dopo la tragedia del ponte Morandi: Genova e la Liguria non sono in ginocchio, questa è una descrizione falsa della realtà. Dobbiamo guardare al futuro". Bucci non voleva candidarsi ed è stato convinto dalle parole di Giorgia Meloni. "Quando è iniziata questa storia, ho detto che non mi sarei candidato per due motivi. Il primo era che volevo arrivare fino al termine del mio mandato di sindaco della mia città. Il secondo era la mia salute", racconta. Lo hanno convinto "quaranta minuti di conversazione con Giorgia Meloni. Oltre a quelle fatte con gli altri leader del centrodestra, che ringrazio per la fiducia. Ora, senza esagerare, c'è una emergenza politica. Non voglio che la Liguria torni indietro, che si butti via il lavoro di questi ultimi anni". Anche all'interno della sua coalizione, qualcuno sostiene che in caso di sua vittoria tra un anno si potrebbe rivotare. "Capisco i dubbi sulle mie condizioni di salute, sono legittimi. Ma ho detto che me la sento. Se mi rimangono tre anni di vita, li spenderò così - conclude -. Se ne ho cinque, riesco a fare il presidente fino al termine del mandato. Se poi me ne restano altri dieci, me li faccio tutti in barca a vela".