Liguria, l’ex governatore Toti libero: "Un eccesso arrestarmi"

Toti: "Provato un profondo senso di ingiustizia"

Toti ha spiegato, che, dopo la notizia della revoca dei domiciliari, ha sentito “il presidente Mediaset Fedele Confalonieri. Ho parlato con tanti, Crosetto, Donzelli, Lupi. C’è un lungo elenco”. E Salvini? “Certo, e l’ho ringraziato per la sua vicinanza”. In questi tre mesi, Toti dice di aver provato "un profondo senso di ingiustizia ed un po’ di impotenza, anche quella di un sistema politico che si è fatto mettere molto in subordine dal sistema giudiziario”. E sui suoi rapporti con Spinelli, chiarisce: “Le intercettazioni dimostrano solo un pezzettino della scena. Ho trovato uno spaccato della mia vita costruito, montato, indirizzato e analizzato sul rapporto con un’unica persona, ma il trattamento che Spinelli ha avuto da me è stato lo stesso di tutti gli imprenditori della Liguria ai quali abbiamo sempre dato attenzione perché crediamo nell’impresa, che poi finanziassero i miei comitati oppure no, non aveva importanza”. E ancora, sulla notifica della seconda ordinanza per finanziamento illecito dei partiti per la vicenda degli annunci pubblicitari Esselunga: “Non l’ho proprio capita. Di far sbarcare Esselunga in concorrenza in regione è un progetto che abbiamo sbandierato ai quattro venti. Leggere che abbiamo velocizzato una pratica di Esselunga è qualche cosa di francamente inascoltabile, poi per la giustizia si pronunceranno i tribunali”. Infine, un passaggio sulla scelta di dimettersi: "Proseguendo il braccio di ferro con la magistratura di Genova avremmo di fatto paralizzato la presidenza della Regione. Essendo un’inchiesta dai connotati politici molto spiccati è giusto che i cittadini esprimano il loro parere con il voto”.