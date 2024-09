"Avrei già tolto il simbolo della fiamma dal simbolo del partito"

Nata nel 1974, figlia di Romano Mussolini e sorella di Alessandra, Rachele ha sempre tenuto a precisare di non condividere nostalgie legate al passato fascista della sua famiglia. In particolare, ha dichiarato: "Io la fiamma l’avrei tolta dal simbolo", riferendosi al simbolo di Fratelli d’Italia che richiama quello del Msi. Ha inoltre sottolineato di non aver mai appoggiato gesti come il saluto romano, affermando che persino suo padre Romano non li gradiva: "Io ho 50 anni. A me non è mai venuto in mente di farlo".