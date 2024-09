Mentre l'ex ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano è stato formalmente iscritto nel registro degli indagati per le accuse di peculato e rivelazione del segreto d'ufficio nell'ambito dell'affaire che coinvolge anche l'imprenditrice Maria Rosaria Boccia, l’imprenditrice campana stasera è attesa da una nuova apparizione tv, questa volta a Rete4 ( LE TAPPE DELLA VICENDA ). Intanto, alla luce della violazione della regola che vieta l' effettuazione e la diffusione di foto e video senza autorizzazione, il Comitato per la sicurezza di Montecitorio, presieduto da Sergio Costa, ha stabilito, sulla scorta di precedenti analoghi, di interdire alla donna l'accesso alle sedi della Camera dei deputati, fino a diversa deliberazione degli organi competenti. Si precisa che nel caso in oggetto la violazione ha riguardato siti particolarmente sensibili, tra cui la Galleria dei Presidenti e il Transatlantico.

Boccia: dimostrerò la verità per amore della democrazia

In un post su Instagram, Maria Rosaria Boccia, ha scritto oggi: "Se il capriccio comanda l'azione di governo, allora siamo già al passaggio verso una nuova forma di governo: la dittatura. Il principio di conservazione della dittatura risiede appunto nel capriccio del dittatore. Sono determinata a dimostrare la verità della mia virtù, soprattutto per amore della Repubblica Italiana e della Democrazia”. Poi aggiunge: "Difendo la mia dignità e onorabilità di donna e cittadina, e quindi difendo la mia virtù. Nella difesa della virtù del popolo risiede il principio di conservazione dello Stato repubblicano. È mio diritto tutelare la verità della mia dignità e onorabilità, macchiate dalle offese del Ministro della Cultura”. Si tratta di un post per rilanciare la notizia della sua intervista a È sempre Cartabianca di questa sera. Nonostante ciò, aggiunge, "non ho ancora ricevuto scuse ufficiali; anzi, sono stata più volte minacciata di denuncia. Per questo, per amore della Democrazia e della Repubblica, devo difendere con fermezza la mia onorabilità di donna e di cittadina repubblicana. È necessario, quindi, che io dimostri la verità della mia virtù offesa. Intendo provare che la mia virtù è stata brutalmente offesa in mondovisione e che - continua - il ruolo di Consigliera del Ministro, che ho svolto, mi è stato tolto ingiustamente, stracciando il decreto ministeriale di nomina per capriccio di donna". In precedenza aveva postato il messaggio "La potenza è nulla senza controllo”, postando la fotografia di un mega yacht e il commento sonoro della canzone Vagabondo. Il riferimento è alle indiscrezioni che parlano della reazione irritata della premier alla notizia dell’intervista.