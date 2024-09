Da quanto si apprende, la procura regionale della Corte dei Conti per il Lazio, presidente Paolo Rebecchi, ha aperto un fascicolo per la verifica di tutti gli eventuali profili erariali. Sulla vicenda viene tenuta la massima riservatezza

Sulla vicenda Boccia-Sangiuliano sarebbero in corso delle verifiche della Corte dei Conti. Da quanto si apprende, la procura regionale della Corte dei Conti per il Lazio, presidente Paolo Rebecchi, ha aperto un fascicolo sul caso per la verifica di tutti gli eventuali profili erariali. Sulla vicenda viene tenuta la massima riservatezza.