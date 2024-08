"Consapevole di essere una persona fortunata" ha detto la presidente del Consiglio, apparsa carica e raggiante nel breve video condiviso sui social. "A chi non si è potuto permettere una vacanza e non solo dico che farà buon uso di questa energia che ho potuto mettere da parte", ha aggiunto Meloni

"Eccomi qua, sono ricomparsa. Richiamate tutte le unità. Sono a Palazzo Chigi". Giorgia Meloni riappare dopo le vacanze estive e, in un video girato negli uffici della Presidenza del Consiglio e postato su X, annuncia il suo rientro al lavoro. "Sono grata per aver avuto la possibilità di riposare un po', ricaricare le batterie e passare del tempo con mia figlia", afferma la premier, aggiungendo: "Alcuni attentissimi osservatori l'hanno definita la 'difficile estate della Meloni', ma io so che le estati difficili sono quelle di altri". Con il tono semplice e diretto che la caratterizza, Meloni si è detta "pronta a proseguire" il suo lavoro "con ancora maggiore determinazione". Tra le altre cose, sul piatto della presidente del consiglio, oltre al caso della sorella Arianna Meloni, il dibattito sullo ius scholae che si è animato negli ultimi giorni e la manovra 2025.