Arianna Meloni sulle voci di indagini: "Mai influenzato le nomine"

"Nessuno scontro" e nessuna operazione "telefonata", "nessuna regia". Solo un reazione a un "metodo" che "lascia increduli". A parlare stavolta, in una conversazione con alcuni giornali, è la diretta interessata, Arianna Meloni, oggetto in questi giorni prima di un editoriale in cui si adombrava il rischio di una inchiesta a suo carico e poi della difesa a spada tratta della sorella presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, e di tutto il suo partito. Una vicenda che ha innescato una scia di polemiche che ancora non si placano. Anzi, il fronte si allarga, con Fratelli d'Italia che pure in giornate di pausa dai lavori parlamentari, si ricompatatta per dare addosso alla sinistra e "ai giornali di sinistra", silente di fronte a notizie di stampa (vicina alla destra) che puntano il dito sui compensi dei cronisti di Fanpage o su quelli, milionari, dei vertici di Stellantis a fronte di operai degli stabilimenti da mesi in cassa integrazione.