La presidente del Consiglio interviene su quanto scritto oggi da Alessandro Sallusti su il Giornale, in un pezzo titolato “Vogliono indagare Arianna Meloni“ e in cui si legge che “l'asse giornali-sinistra-procure” avrebbe messo nel “mirino la sorella”. Per la premier si tratterebbe di “uno schema visto e rivisto soprattutto contro Silvio Berlusconi: un sistema di potere che usa ogni metodo e ogni sotterfugio pur di sconfiggere un nemico politico che vince nelle urne la competizione democratica”

L’articolo di Sallusti su Il Giornale e le reazioni

Alessandro Sallusti ha scritto oggi un articolo su Il Giornale, titolato “Vogliono indagare Arianna Meloni”. Nel sommario del pezzo si legge: “Ci hanno provato con la premier, ora l'asse giornali-sinistra-procure mette nel mirino la sorella. L'accusa? Il solito ‘traffico di influenze’ “. E sono arrivate subito reazioni politiche: il presidente dei senatori di Fratelli d'Italia, Lucio Malan, ha detto che “quanto scrive oggi Alessandro Sallusti su Il Giornale, a proposito del possibile sbocco giudiziario della campagna sistematicamente condotta contro Arianna Meloni, è inquietante ma purtroppo coerente e simile a campagne viste nel passato”. Andrea Delmastro, deputato di Fratelli d'Italia e sottosegretario alla Giustizia, ha detto che “è a dir poco raccapricciante, anche perché verosimile, lo scenario evocato oggi dal direttore Sallusti su Il Giornale e relativo ad Arianna Meloni. Sono mesi che Arianna subisce una offensiva senza precedenti, fondata su volgari illazioni destituite di ogni fondamento, alimentate alternativamente dalle opposizioni o dai giornali di sinistra”.

La premier: “Con Arianna schema già visto contro Berlusconi”

E sul caso è intervenuta anche la presidente del Consiglio: “Purtroppo reputo molto verosimile quanto scritto oggi da Alessandro Sallusti su il Giornale. D'altronde è uno schema visto e rivisto sopratutto contro Silvio Berlusconi: un sistema di potere che usa ogni metodo e ogni sotterfugio pur di sconfiggere un nemico politico che vince nelle urne la competizione democratica. Hanno setacciato la vita mia e di ogni persona a me vicina senza trovare nulla per attaccarci". La premier Giorgia Meloni ha detto anche che “se fosse vero che ora sono passati alla macchina del fango e alla costruzione a tavolino di teoremi per sperare in qualche inchiesta fantasiosa contro le persone a me più vicine, a partire da mia sorella Arianna, sarebbe gravissimo. Ma in fondo sarebbe anche un buon segno, perché queste mosse squallide e disperate da parte della peggiore politica significherebbero solo che stiamo smontando il sistema di interessi che tiene in ostaggio l'Italia da troppi anni. Quindi, avanti a testa alta, con ancora maggiore determinazione", ha aggiunto la premier.