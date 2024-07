Il leader di Italia Viva, ospite a Start, torna a parlare del cantiere con il Pd per un'alleanza di centro-sinistra: "Su tanti temi le idee sono diverse ma se si vuole costruire un'alternativa bisogna che tutti mettano insieme i voti e rimuovano i veti". E sull'abbraccio con la segretaria dem alla Partita del Cuore aggiunge: "Immagine evocativa ma era una gara a scopo benefico da non caricare con significati politici"

"Al Pd vogliamo dire che in una coalizione il capo lo fa chi prende più voti. Se Elly Schlein se lo è conquistato con le primarie, vince le elezioni, tocca a lei fare il presidente del Consiglio". A dirlo, ospite a Start di SkyTG24, è Matteo Renzi, leader di Italia Viva, che torna a parlare del dialogo con la segretaria dem per una futura alleanza. L'ex premier ammette la distanza su "tanti temi" dal Pd ma aggiunge: "Se si vuole costruire un'alternativa bisogna che tutti mettano insieme i voti e rimuovano i veti".

Autonomia, Renzi: "Non c'è spazio per nessuna intesa"

Sulla riforma dell'autonomia differenziata Renzi chiude al dialogo con la maggioranza dopo il voto della Camera e l’inizio della raccolta firme per il referendum. "Se questa legge crea più burocrazia al Nord e più diseguaglianze al Sud è un meccanismo che non può trovarci d’accordo neanche per un tentativo di iniziare la discussione sui Lep (Livelli essenziali di prestazione ndr)", dice il senatore di Italia Viva che poi critica il metodo. "Quella dell'autonomia è una partita impostata in modo ideologico, non c’è stata alcuna moratoria che possa consentire di metterci d’accordo", afferma Renzi.