La strage dell'Italicus

La strage dell'Italicus è avvenuta all'1.23 di notte del 4 agosto 1974, quando l'esplosione di una bomba sul treno Roma-Monaco - in transito a San Benedetto Val di Sambro, sull'Appennino bolognese - ha causato 12 morti e 48 feriti. Tra le vittime, di età fra 14 e 70 anni e tra cui tre turisti stranieri (un olandese, un austriaco e un giapponese), anche il giovane forlivese Silver Sirotti, medaglia d'oro al valore civile, controllore 25enne - che non doveva nemmeno essere in servizio quella notte - che è stato tra i primi a soccorrere i passeggeri nella carrozza colpita, la quinta, sventrata quasi all'uscita dalla lunga galleria dell'Appennino tosco emiliano. Sirotti è morto sopraffatto dal fuoco e dal fumo. La strage fu rivendicata da Ordine Nero, ma non ebbe responsabili: tutti gli imputati processati - in particolare Mario Tuti e Luciano Franci, ritenuti leader e gregario della cellula toscana del Fronte nazionale rivoluzionario - sono stati assolti, in uno scenario fatto anche di segreti di Stato, depistaggi e coperture. Il relitto del vagone sventrato non è stato conservato. L'espresso 1486 era partito dalla stazione di Roma Tiburtina alle 20.35 ed era transitato da Firenze Santa Maria Novella a mezzanotte e mezzo, con 23 minuti di ritardo. Al momento dello scoppio, avrebbe dovuto essere a Bologna. L'ordigno doveva già allora colpire la stazione? A bordo, ha riferito trent'anni dopo Maria Fida Moro, era salito anche il padre Aldo, all'epoca ministro degli Esteri, per raggiungere la famiglia in Trentino, ma prima che il treno partisse fu fatto scendere "per firmare carte importanti". Dieci anni dopo, un altro attentato all'interno della stessa galleria, quello del rapido 904 Napoli-Milano (domenica 23 dicembre '84), costò la vita a 16 persone, 267 i feriti.