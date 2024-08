Strage Bologna, Mattarella: “Strategia neofascista eversiva”

Oggi è il quarantaquattresimo anniversario della strage di Bologna, nella quale morirono 85 persone a causa di una bomba nella sala d’attesa della stazione. Il Capo dello Stato ha dichiarato: “Bologna fu teatro di una spietata strategia eversiva neofascista, uno degli eventi più tragici della nostra storia repubblicana”. Al corteo presente il ministro degli Interni Piantedosi. “Dobbiamo proseguire il nostro impegno per il giusto riconoscimento ai familiari delle vittime” ascolta articolo

Oggi sono 44 anni dalla strage del 2 agosto 1980 di Bologna, quando l'esplosione di una bomba nella sala d'attesa della stazione centrale uccise 85 persone ferendone oltre 200. "I morti, le immagini della Stazione di Bologna devastata, l’attacco feroce alla convivenza degli italiani, hanno impresso un segno indelebile, il 2 agosto 1980, nella identità della Repubblica e nella coscienza del popolo italiano. Bologna fu teatro di una spietata strategia eversiva neofascista nutrita di complicità annidate in consorterie sovversive che hanno tentato di aggredire la libertà conquistata dagli italiani. Fu uno degli eventi più tragici della nostra storia repubblicana", ha dichiarato il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Il corteo di ricordo ha visto i familiari delle vittime sfilare con la tradizionale gerbera bianca appuntata sui vestiti, mentre in fondo al corteo presenti anche i collettivi, con alcune bandiere della Palestina. Per il governo presente il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi. "Lo squarcio nella parete della sala d'attesa della stazione di Bologna è una cicatrice permanente delle terribili lesioni provocate dall'esplosione, ma anche un monito a non abbassare mai la guardia, a non dimenticare mai, a non permettere che l'odio e la violenza prendano il sopravvento", ha dichiarato il ministro. “Questo è un impegno che dobbiamo rinnovare ogni giorno con gesti concreti, scelte coraggiose, con una visione chiara e decisa del futuro che dobbiamo costruire. Oggi con la nostra presenza stiamo rinnovando questo impegno”, ha continuato.

Il ricordo Nel suo discorso Piantedosi fa riferimento anche ai familiari delle vittime e ai progetti di legge attualmente in Parlamento che li riguardano. “Dobbiamo proseguire il nostro impegno affinché ai familiari delle vittime innocenti sia assicurato il giusto riconoscimento per il tributo di dolore e sofferenza che hanno pagato. Il Parlamento su questo ha impresso un'importante accelerazione all'esame dei progetti di legge che puntano ad estendere la platea dei beneficiari delle provvidenze economiche per le vittime del terrorismo, ma anche a semplificare le procedure per la presentazione delle istanze per la concessione dei benefici. Disegno di legge sul quale si registra l'ampia condivisione di tutte le forze politiche e il massimo sostegno del Governo”, ha sottolineato. La matrice, a detta del ministro, è chiara. "La strage del 2 agosto è stata una strage neofascista, espressione di un disegno eversivo che mirava a colpire lo Stato nella componente più sensibile, i cittadini comuni", ha sottolineato, parlando in Comune a Bologna ai familiari delle vittime. Un tema al quale ha fatto riferimento anche durante il discorso. "Viviamo in un momento in cui nel mondo sembra delinearsi una minaccia ai valori di libertà e democrazia che sono alla base di pace e convivenza civile, scolpiti nella nostra carta costituzionale. La strage di Bologna ci ricorda che la pace e la sicurezza e la democrazia non sono conquiste scontate, ma valori che vanno difesi e promossi quotidianamente, per farlo dobbiamo essere uniti contro ogni forma di odio e intolleranza e ribadire con forza il nostro rifiuto al fascismo e totalitarismo", ha dichiarato il ministro. leggi anche Strage Bologna, confermato l'ergastolo in appello per Paolo Bellini

La Russa: “Avanti con desecretazione atti. Fu vile attentato” "Tramandare i valori di libertà e democrazia è un impegno imprescindibile e allo stesso tempo è di fondamentale importanza - come già più volte ho avuto modo di ribadire - proseguire l'opera di desecretazione degli atti delle commissioni parlamentari d'inchiesta, per fare luce su ogni ombra del nostro passato e rendere giustizia a tutte le vittime del terrorismo, ha dichiarato il presidente del Senato Ignazio La Russa in un post su Facebook nel quale ha ricordato la strage di Bologna. 'La strage di Bologna del 2 agosto 1980 - con le sue immagini drammatiche di devastazione e disperazione - è e rimarrà per sempre una data impressa nella nostra mente. Alle ore 10.25 di quel maledetto giorno, un ordigno ad altissimo potenziale esplose nella sala d'attesa della stazione centrale togliendo la vita a 85 persone e causando oltre 200 feriti. Un vile attentato che le sentenze hanno attribuito a una matrice neofascista. Alle associazioni dei familiari delle vittime delle stragi e del terrorismo desidero rinnovare la mia vicinanza e rivolgere il mio ringraziamento per l'instancabile opera di sensibilizzazione", ha scritto. leggi anche Strage di Bologna, confermato l'ergastolo per l'ex Nar Cavallini