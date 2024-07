Ddl concorrenza, una parte dei pedaggi autostradali andrà allo Stato

Introduzione

Dopo lo slittamento dei giorni scorsi, il Cdm ha approvato ieri il ddl che contiene anche il tema delle concessioni autostradali. Il Mit ha spiegato che per la prima volta una parte dei pedaggi non entrerà nelle casse di grandi gruppi di concessionari - anche internazionali - ma allo Stato. Il nuovo modello delle tariffe dal 2025, per concessioni in scadenza, non per quelle in essere. L'obiettivo è realizzare opere pubbliche e tenere sotto controllo le tariffe, spiega il ministro Salvini. Il punto è come farlo senza innescare nuovi contenziosi con Bruxelles. Dalla Commissione europea sarebbero emerse resistenze rispetto all'ipotesi di creare una tariffa autostradale unica e un fondo pubblico dove raccogliere i pedaggi per poi distribuirli.