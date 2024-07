Giorgia Meloni e De Luca, stretta di mano a Bagnoli dopo le polemiche

"Sono il civile De Luca, le rinnovo il mio benvenuto". Il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, ha accolto così la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni all'auditorium di Bagnoli per la firma del protocollo d'intesa. La premier ha ringraziato il presidente della Regione e i due si sono stretti la mano. (VIDEO)

Una frecciata, quella del Governatore della Campania, che fa seguito alle parole pronunciate le scorso 28 maggio a Caivano dalla premier, che aveva salutato De Luca dicendo "sono quella stronza della Meloni".

Poi il siparietto tra i due è proseguito con l'invito di Meloni a salire sul palco per una foto: "Presidente, venga a fare una foto con noi", ha invitato la premier al termine della cerimonia della firma del protocollo d'intesa fra il governo e il commissario straordinario per l'area di interesse nazionale Bagnoli-Coroglio. De Luca ha accettato l'invito salendo sul palco. "Abbiamo mantenuto una coerenza rispetto a una tradizione molto diffusa da queste parti" - ha commentato poi De Luca -. "C'è chi caccia i soldi e chi fa le cerimonie. Quindi ho voluto partecipare anche a questa bella cerimonia, essendo il principale cacciatore di soldi". "Lei pensa che io viva di inviti sui palchi? - ironizza il governatore - Mi hanno chiamato alla fine a celebrare l'arte e, da questo punto di vista, sono un poeta. Ho salutato Meloni come sapete. È tutto tranquillo, non ci sono stati problemi particolari".