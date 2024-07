Varchi (FdI): "Ribadito il nostro No a pratica disumana"

"L'approvazione in Commissione Giustizia del Senato del disegno di legge che prevede il reato universale per la pratica dell'utero in affitto è una buona notizia, un passo avanti nella tutela delle donne e nella riaffermazione di principi fondamentali come il rispetto della vita. Grazie ai colleghi parlamentari che hanno approvato il testo” ha commentato Carolina Varchi, deputato di Fratelli d'Italia e prima firmataria del disegno di legge. "Col passaggio in Aula per l'approvazione definitiva - ha proseguito - il nostro Stato ribadirà il proprio "no" a una pratica disumana che rischia di trasformare la vita in qualcosa di commerciabile, come se fosse una merce come un'altra". "Tutto questo, per il capriccio di qualche benestante disposto a sfruttare il corpo di donne bisognose di denaro. Finché ci saremo noi tutto questo sarà condannato".

Pd: di corsa per votare maternità surrogata e buio sul fine vita

Dure critiche arrivano invece dall’opposizione. "E' francamente inaccettabile che si facciano le corse per approvare in commissione un provvedimento che non è neanche calendarizzato per l'Aula e ci sia il totale silenzio, da parte dei presidenti di commissione, sul fine vita che invece è in calendario per l'aula il 17 settembre" ha commentato il senatore del Pd, Alfredo Bazoli. "Su quel disegno di legge - ha aggiunto Bazoli - non si fa niente, non sono state convocate le commissioni mentre si obbliga la commissione Giustizia a lavorare a tappe forzate per chiudere un provvedimento, quello sulla maternità surrogata, che ha carattere ideologico e interessa alla maggioranza".

Ilaria Cucchi (AVS): "Legge irragionevole, a rischio incostituzionalità"

Anche Ilaria Cucchi di Alleanza Verdi e Sinistra definisce la legge "l'ennesima bandierina propagandistica sulla pelle dei bambini, più utile alla propaganda e all'odio social che alla realtà". "Una proposta di legge che chiede la deroga al principio di territorialità, basandosi sul riconoscimento, a livello universale, del disvalore della GPA – prosegue - è inammissibile, trattandosi di un percorso legale in diversi Paesi europei e nel mondo. Hanno approvato una legge irragionevole, a rischio di incostituzionalità, ma anche inapplicabile. I tribunali saranno impegnati per anni".