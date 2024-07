La richiesta di adesione è arrivata alla riunione costitutiva, ma la decisione sarà presa solo domani dopo un confronto diretto con gli 8 eurodeputati in merito ai dubbi di alcune delegazioni sul passato di governo con la Lega ascolta articolo

ll Movimento 5 Stelle ha fatto richiesta ufficiale di ingresso nel gruppo The Left, il raggruppamento della sinistra europea all'Eurocamera in cui è presente anche Sinistra Italiana con Ilaria Salis e Mimmo Lucano. "Abbiamo ricevuto la loro richiesta" ha confermato all'ANSA la capogruppo francese Manon Aubry. Il gruppo della Sinistra Ue ha posticipato la decisione sull'ingresso del M5s nel gruppo chiedendo prima un colloquio diretto, da tenere domani, con la delegazione pentastellata. Attualmente il gruppo della Sinistra al Parlamento Ue conta 39. In caso di ingresso degli 8 eletti tra le fila del Movimento 5 Stelle salirebbe a 47 membri. La componente italiana diventerebbe la più consistente (con 10 membri) e la delegazione M5S sarebbe la più numerosa dietro solo dietro La France Insoumise (9).

La richiesta La delegazione di 8 eurodeputati pentastellati ha fatto richiesta di aderire al gruppo della Sinistra al Parlamento Europeo e, come fanno sapere i co-presidenti del gruppo, alla riunione costitutiva di questa mattina “nessuna delegazione ha finora presentato obiezioni”. Né i due dei sei eurodeputati eletti tra le fila di Alleanza Verdi-Sinistra (Ilaria Salis e Domenico Lucano) né le altre maggiori rappresentanze del gruppo attualmente composto di 39 membri, come i francesi (9), greci, tedeschi e spagnoli (tutti con 4). Lo slittamento di 24 ore per la decisione è dovuto alle perplessità di alcune delegazioni nazionali a proposito del passato del Movimento 5 Stelle: dai cinque anni di alleanza con il Partito per l’Indipendenza del Regno Unito di Nigel Farage al Parlamento Europeo tra il 2014 e il 2018, al governo con la Lega di Matteo Salvini tra il 2018 e il 2019. vedi anche Sondaggio, intenzioni voto: Fdi cresce ancora e tocca 29,2%

Discussione aperta “Stiamo discutendo apertamente, abbiamo domande per loro, anche sulla strategia in Italia e se si sentono parte della famiglia di sinistra“, ha riferito ancora l’eurodeputata francese Manon Aubry. Da parte della Sinistra “la porta è aperta, ma le condizioni politiche sono chiare e spetta a loro decidere se rispettarle” e, in ogni caso, la parola finale arriverà “in stretta collaborazione con Sinistra Italiana, perché attualmente i nostri membri italiani sono loro e abbiamo grande rispetto per chi è già parte del gruppo“, ha messo in chiaro, anticipando che “anche loro sono aperti, soprattutto se si tiene in considerazione il rimodernamento della sinistra in Italia”. vedi anche M5S, Grillo attacca Conte: "Berlusconi da morto ha preso più voti"