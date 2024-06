Il discorso della premier: "Atteggiamento schifoso del suo datore di lavoro. Questa è l'Italia peggiore che lucra sulla disperazione". Tajani su X: "Rilasciati i visti d’ingresso in Italia per la sorella di Soni, la cognata di Singh"

Durante le comunicazioni in Aula in vista del Consiglio europeo, Giorgia Meloni si è presa un attimo di tempo per ricordare "l'orribile e disumana morte di Satnam Singh", il lavoratore agricolo morto a Latina dopo essere stato abbandonato in strada agonizzante. Citato il nome del bracciante, i deputati si sono alzati in piedi ad applaudire: i ministri Salvini e Tajani, sul momento, sono rimasti seduti ai banchi riservati al governo. A quel punto la presidente del Consiglio si è rivolta a loro con un’esortazione: “Raga', alzateve pure voi”.