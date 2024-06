Nella sfida dei ballottaggi il centrosinistra fa l’en plein conquistando tutti e cinque i capoluoghi di Regione andati alle urne (sono sei considerando Cagliari vinto al primo turno). Per la maggioranza invece gli esiti positivi arrivano da Lecce , dove torna Adriana Poli Bortone, Rovigo, Verbania e Caltanissetta, comuni che cambiano colore passando al centrodestra. Se si considera anche l'esito del primo turno, sui 29 capoluoghi al voto 17 sono andati al centrosinistra, 10 al centrodestra e due a candidati civici. Il risultato delle amministrative nei capoluoghi racconta anche di un record, mai così tante donne : sei su 14 sono le prime cittadine che guideranno altrettante città nei capoluoghi ( I RISULTATI COMUNE PER COMUNE ).

"Una vittoria storica per il Pd ed il campo progressista", rivendica la segretaria del Pd Elly Schlein, che ha trovato un’ulteriore conferma dopo la crescita registrata con il voto alle Europee. "È irrevocabile: le città hanno bocciato la destra che governa - aggiunge la leader dem - e mandato un messaggio chiaro a Giorgia Meloni. Basta tagli alla sanità, basta ai salari bassi e no all'autonomia differenziata". "I cittadini premiano i progetti d'intesa tra le forze di opposizione - commenta il M5S in una nota - frutto non di alchimie di palazzo ma di una convergenza che si va consolidando nelle aule parlamentari quanto nelle piazze. È questo un dato che conforta e incita a continuare".

Donzelli: "Abbiamo strappato più città noi a loro"

Dall'altro lato Fratelli d'Italia rivendica di aver strappato più comuni all'altra coalizione: 4 a 3, sottolinea il responsabile organizzazione Giovanni Donzelli in un'intervista a Il Corriere della Sera: "Non capisco l'entusiasmo a sinistra, mi sembra eccessivo. Però va bene così, se loro festeggiano quando scendono a meno uno nei capoluoghi di provincia a noi va bene così". "Il risultato - dice - è che finisce quattro a tre per il centrodestra. Il centrodestra ha strappato quattro capoluoghi di provincia al centrosinistra, mentre il centrosinistra soltanto tre. Quindi, alla fine, il centrodestra aumenta i capoluoghi amministrati e il centrosinistra ne perde uno. Una crescita importante a conferma sia del buon governo nazionale sia sui territori". Per Donzelli, "è sempre difficile trarre risultati politici generali dalle elezioni amministrative, soprattutto ai ballottaggi. Il dato politico che emerge è che c'è una solidità del centrodestra e una conferma del buon lavoro che viene svolto. Poi certo ci sono i singoli casi. Per esempio nella mia Firenze sinceramente avrei preferito vincere, questo è fuori discussione. Poi ci sono i casi in cui si è arrivati alla vittoria con pochissimi voti di differenza".