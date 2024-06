L'iniziale fronte autonomista - Veneto, Lombardia ed Emilia Romagna - appare tuttavia meno compatto oggi rispetto al 2018. "La destra si ritrova spaccata al suo interno di fronte a una legge, a firma di Roberto Calderoli, sbagliata e divisiva, e adesso si arrampica sugli specchi. Basta leggere i documenti per capire che rispetto al nostro progetto si tratta di due proposte diametralmente opposte - ha detto il governatore dell'Emilia-Romagna Stefano Bonaccini in un'intervista a Repubblica, replicando a chi sottolinea come a suo tempo avesse aderito al progetto per l'autonomia. La richiesta dell'Emilia-Romagna, sottolinea Bonaccini, "riguardava solo alcune delle 23 materie potenzialmente previste, soprattutto limitate e specifiche funzioni all'interno di queste. Lo scopo era semplificare e sburocratizzare, dare risposte efficaci e rapide a cittadini e imprese. Qui invece si prepara la spaccatura dell'istruzione nazionale e dei principi basilari del diritto alla salute"