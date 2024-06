Diventata legge con il voto post-seduta fiume, il ddl Calderoli approderà ora sulla scrivania del presidente della Repubblica per il consueto vaglio prima di essere pubblicata in Gazzetta ufficiale e Mattarella, che certamente non si fa tirare per la giacca da nessuna delle parti in causa, analizzerà a fondo il provvedimento. Ma le polemiche non si placano

In risposta al tripudio manifestato alla Camera dai parlamentari leghisti di fronte al via libera dell'Aula all'autonomia differenziata, sono scese in campo alcune regioni del Sud, strette in un 'fronte' meridionale che rischia di aprirsi anche nella maggioranza. Diventata legge con il voto post-seduta fiume, il ddl Calderoli approderà ora sulla scrivania del presidente della Repubblica per il consueto vaglio prima di essere pubblicata in Gazzetta ufficiale e Mattarella, che certamente non si fa tirare per la giacca da nessuna delle parti in causa, analizzerà a fondo il provvedimento.

Mentre l’iter va avanti, non si placa però il dibattito politico. "Mi sembra che per il modo in cui si è proceduto all'approvazione di questa riforma, di notte e di fretta, sia sempre più una bandierina da dare ad una forza politica", ha dichiarato Roberto Occhiuto, governatore azzurro della Calabria, tirando così in ballo la Lega, alzando il volume alla 'voce meridionale' dentro alla maggioranza e sollevando perplessità - a pochi giorni dai ballottaggi - anche sul possibile boomerang elettorale per il centrodestra. E se da una parte il centrodestra difende insieme al governo la riforma, le opposizioni sono compatte e pronte a dare battaglia fuori dal Palazzo, lanciando il referendum abrogativo della "legge spacca Italia" che "aumenta le diseguaglianze tra i territori".