Nuove tensioni dopo l'approvazione dell'autonomia differenziata, con l'allarme acceso dalla Commissione Ue, che ha sottolineato in documento di lavoro (redatto prima ma reso noto nel giorno del via libera a Montecitorio) come "la devolution di ulteriori competenze alle regioni italiane comporti rischi per la coesione e le finanze pubbliche del Paese". Il monito di Bruxelles si concentra sui Lep: "Poiché garantiscono solo livelli minimi di servizi e non riguardano tutti i settori, vi sono ancora rischi di aumento delle diseguaglianze regionali" che già esistono tra Nord e Sud, ma anche tra aree urbane e periferiche. Una nuova sponda per le opposizioni, che proprio sui Lep basano gran parte delle contestazioni e si stanno organizzando, per ora in ordine sparso, per arrivare a un referendum abrogativo di quella che hanno da tempo bollato come la riforma "spacca-Italia".