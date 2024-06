"Il premierato è stato definito dall'attuale presidente della Corte Costituzionale, il professor Barbera, come la riforma più in linea con il Parlamento, perché dà stabilità". Così la ministra per le Riforme istituzionali Maria Elisabetta Casellati, ospite a Start su Sky TG24, sulle critiche alla "madre delle riforme" del governo Meloni, approvata in prima lettura due giorni fa al Senato. Ne serviranno altre tre, essendo una legge costituzionale.

Lo scioglimento delle Camere

Molto criticata l’attribuzione al presidente del Consiglio del potere di sciogliere le Camere: si dice che scontra con le funzioni del capo dello Stato. “Premier e presidente della Repubblica non sono ruoli sovrapponibili. Il capo dello Stato ha ruolo di garanzia, di controllo. Il presidente del Consiglio ha un ruolo politico, di indirizzo politico. Quando il presidente della Repubblica è stato costretto ad allargare la fisarmonica dei suoi poteri è perché non ha funzionato il Parlamento. Quindi è giusto che sia la politica a decidere lo scioglimento, proprio per mettere al riparo il capo dello Stato dalle contingenze politiche”, spiega Casellati.

La legge elettorale

La riforma per entrare in vigore avrà bisogno, come stabilito dallo stesso testo di legge, dell’entrata in vigore di una nuova legge elettorale. “Penso che arriverà entro ottobre. Prima non era possibile elaborarla, avevo bisogno di un’ossatura della riforma”, dice la ministra. Verso che modello si sta andando? “Dobbiamo un po’ vedere. Sarà oggetto di confronto, ci saranno da definire premi, soglie e tutto il resto. Questa non è una riforma che riguarda il centrodestra ma per il Paese, cercheremo dialogo con tutti”.