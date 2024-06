Si è chiusa la tornata elettorale dell'8 e 9 giugno che ha visto andare al voto 3.698 comuni italiani. Mentre a Cagliari e Bergamo ha trionfato il centrosinistra al primo turno (rispettivamente con Elena Carnevali e Massimo Zedda) e Pescara rielegge il sindaco uscente di centrodestra, alcune città dovranno recarsi nuovamente alle urne per il ballottaggio

Si è chiusa la tornata elettorale dell'8 e 9 giugno dove, oltre alle elezioni Europee, si è votato anche per le Comunali in 3.698 comuni italiani. Mentre a Cagliari e Bergamo ha trionfato il centrosinistra al primo turno (rispettivamente con Elena Carnevali e Massimo Zedda) e Pescara rielegge il sindaco uscente di centrodestra, alcune città dovranno recarsi nuovamente alle urne per il ballottaggio. Il secondo turno, che riguarda esclusivamente i comuni con più di 15mila abitanti, si svolgerà dalle 7 alle 23 di domenica 23 giugno e dalle 7 alle 15 di lunedì 24 giugno.