Novità per quanto riguarda la quota dell'8 per mille devoluta allo Stato. Tra le possibili attività a cui destinare la somma infatti potranno rientrare anche gli interventi di recupero dalle tossicodipendenze e dalle altre dipendenze patologiche. Lo prevede uno schema di decreto del presidente della Repubblica approvato in esame preliminare dal Consiglio dei Ministri.

La proposta

La proposta era stata fatta dalla premier Giorgia Meloni, come riferisce il comunicato di Palazzo Chigi. Si "migliora e aggiorna la disciplina per il concreto utilizzo dei fondi a gestione statale, prevedendo per il Consiglio dei Ministri di deliberare entro il 30 novembre di ogni anno la destinazione tra le sei tipologie di intervento previste per le risorse relative alle scelte non espresse". Lo schema di DPR aggiunge quindi alla disciplina vigente la tipologia di interventi "recupero dalle tossicodipendenze e dalle altre dipendenze patologiche", finalizzati alla cura, riabilitazione e reinserimento dei soggetti con dipendenza patologica, a quelle attuali (contrasto alla fame nel mondo, interventi per calamità naturali, assistenza ai rifugiati; conservazione dei beni culturali, ristrutturazione degli immobili scolastici), come si legge nel comunicato.