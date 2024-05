Mic, altri 130 milioni per sicurezza sismica dei luoghi di culto

Sono stati assegnati dal ministero della Cultura per l'adeguamento e la messa in sicurezza sismica in 167 luoghi di culto e torri o campanili. Il ministro Sangiuliano: "Luoghi identitari che testimoniano cultura e storia dei territori"

Poco meno di 130 milioni di euro - per la precisione 129,3 milioni - sono stati assegnati dal ministero della Cultura per l'adeguamento e la messa in sicurezza sismica in 167 luoghi di culto e torri o campanili. Considerando anche le assegnazioni previste in due precedenti provvedimenti, tra giugno 2022 e dicembre 2023, il nuovo provvedimento da 129,3 milioni di euro porta a 374,3 milioni di euro le risorse totali assegnate agli interventi. Il decreto è firmato dal Segretario generale del MiC Mario Turetta.