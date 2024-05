Lo ha detto la presidente del Consiglio in un'intervista a Mattino 5. Poi sulla richiesta di mettere solo il nome "Giorgia" per il voto alle elezioni europee: "Un trucco? Questi dibattiti della sinistra non li seguo più, che devo dire... Giorgia Meloni detta Sbirulino?"

"Mi dispiace non aver fatto confronto. Per me è una occasione persa". Lo sottolinea la premier Giorgia Meloni , rispondendo durante la trasmissione Mattino 5 a una domanda sulla cancellazione del faccia a faccia televisivo con la segretaria del Pd Elly Schlein. Meloni aggiunge che la sua opinione parte "dal presupposto che il confronto è sempre una cosa bella e aiuta i citadini a capire cosa sta succedendo". La par condicio? "Se io dicessi adesso che voglio modificarla avremmo settimane di titoli di giornaloni - la sua risposta - meglio non se ne occupi il governo ma il Parlamento".

Il nome "Giorgia" un trucco? Che metto "Sbirulino"?

Rispondendo poi a chi le domandava se la scelta di farsi votare con il solo nome "Giorgia" alle Europee sia un trucco come sostenuto dalle opposizioni ha detto: "Mi piacerebbe se chi mi vota scrivesse Giorgia sulla scheda, anche solo Giorgia. Anche perché la cosa di cui vado più fiera è che dopo un ano e mezzo da presidente del Consiglio gran parte persone si rivolge a me dandomi del tu e chiamandomi Giorgia. Vado fiera, perché il ruolo non ha creato distanza e sono ancora una persona del popolo. Un trucco? Questi dibattiti della sinistra non li seguo più, che devo dire... Giorgia Meloni detta Sbirulino?".

La morte di Raisi

Meloni è poi tornata sulla notizia del giorno, la morte del presidente iraniano Ebrahim Raisi (SEGUI IL LIVEBLOG IN DIRETTA): "Voglio esprimere la solidarietà mia e la solidarietà dell'Italia al governo iraniano e al popolo iraniano. Spero che la futura leadership iraniana voglia impegnarsi sulla stabilizzazione e la pacificazione della regione", ha proseguito la presidente del Consiglio. "Noi siamo continuamente in contatto con i nostri alleati europei e del G7, perché parliamo di una vicenda che si inserisce in un quadro regionale particolarmente complesso", ha aggiunto la presidente del Consiglio, confermando che "fra pochi minuti" avrà una riunione "con i ministri competenti e l'intelligence per fare il punto. E intanto sono in contatto con i miei omologhi".