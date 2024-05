Elezioni comunali a Ferrara, chi sono i candidati sindaco

Nel capoluogo provinciale in Emilia-Romagna l’8 e il 9 giugno si svolgono le Amministrative per scegliere il prossimo primo cittadino. Sfida a quattro per la poltrona di primo cittadino. In corsa ci sono il sindaco uscente Alan Fabbri (per il centrodestra), Fabio Anselmo (Pd e Movimento 5 Stelle), poi Anna Zonari (appoggiata da parte del centrosinistra) e Daniele Botti, sostenuto da Italia Viva

Chi sono i candidati sindaco a Ferrara

Il sindaco uscente Alan Fabbri, dopo la vittoria di cinque anni fa, cerca di ottenere un secondo mandato a Palazzo Municipale. Esponente leghista, è sostenuto dal centrodestra compatto, con una coalizione che si presenta con sei liste: Alan Fabbri sindaco, Lega, Fratelli d’Italia, Forza Italia, Ferrara al Centro e Udc per Ferrara. Il centrosinistra, dopo lo smacco del 2019, punta a riprendersi la città e sceglie di candidare Fabio Anselmo, l'avvocato dei casi Cucchi e Aldrovandi. Anche per lui ci sono sei liste a supporto: Partito democratico, Movimento 5 Stelle, Lista Anselmo sindaco, Azione-Pri Patto per Ferrara, I civici con Anselmo e Sinistra Unita per Anselmo. Il centrosinistra però non corre tutto insieme. Parte della coalizione sostiene Anna Zonari (che ha dalla sua le liste La Comune e +Ferrara in Europa e Psi) mentre il candidato Daniele Botti, con la lista Ferrara Futura, è appoggiato da Italia Viva.