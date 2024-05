Elezioni comunali a Caltanissetta, chi sono i candidati sindaco

Nel capoluogo di provincia siciliano l’8 e il 9 giugno si svolgono le Amministrative per scegliere il prossimo primo cittadino. In corsa, sostenuti da 19 liste in totale, ci sono il sindaco uscente Roberto Gambino, Angelo Failla, Annalisa Maria Petitto, Ignazio Antonio Riggi e Walter Calogero Tesauro

Chi sono i candidati sindaco a Caltanissetta

Corre per un secondo mandato il primo cittadino uscente del M5S Roberto Gambino, che cinque anni fa vinse al ballottaggio contro il candidato del centrodestra. Tre le liste che lo appoggiano: Movimento 5 stelle 2050, Sindaco Gambino Avanti così e De Luca Sindaco di Sicilia Sud Chiama Nord Libertà a Caltanissetta. Il candidato civico ed ex consigliere comunale Angelo Failla corre per la lista Nuova Italia Failla Sindaco. L’avvocato e consigliere comunale Annalisa Maria Petitto può contare sull’appoggio di sette liste: CL Tutta la Vita Petitto Sindaco, Orgoglio Nisseno, Caltanissetta Futura e Democratica , Insieme Petitto Sindaco, Fare centro con Totò Licata Petitto Sindaco, Ora Petitto Sindaco, Avanti Caltanissetta Petitto Sindaco. Forza del Popolo candida l’imprenditore Ignazio Antonio Riggi, mentre Walter Calogero Tesauro - avvocato penalista ed ex presidente del Consorzio universitario di Caltanissetta - è sostenuto da sette liste: Noi Moderati, Riprendiamo il cammino Candura 2030, Lega Salvini UDC Tesauro Sindaco, Fratelli d'Italia Giorgia Meloni , Forza Italia, Azzurri per Caltanissetta e Democrazia Cristiana.