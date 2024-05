Elezioni comunali a Biella, chi sono i candidati sindaco

Nel capoluogo di provincia piemontese l’8 e il 9 giugno si svolgono le Amministrative per scegliere il prossimo primo cittadino. In corsa, sostenuti da 13 liste in totale, ci sono Marta Bruschi per il centrosinistra, Marzio Olivero per il centrodestra, Daniele Dellamontà per il Pci e i civici Andrea Foglio Bonda e Riccardo Ramella