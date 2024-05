“Non esiste solidarietà fra donne, ma c'è fra mamme”



"Ho sempre pensato che non sia vera la solidarietà femminile, le donne sono tra loro molto meno solidali di quanto dicano, come se fossero vittime del racconto per cui non dovrebbero mai essere completamente all'altezza di competere con gli uomini e questo le porta a competere tra loro. Però tra mamme è tutta un'altra cosa, le mamme sono solidali tra loro come i veterani al fronte: gente che ha combattuto insieme e alla fine ha un'altra dimensione di solidarietà”, ha aggiunto, per poi raccontare dell'aiuto ricevuto dalle madri della classe della figlia Ginevra, e del fatto che "le più belle emozioni" vissute da presidente del Consiglio "riguardavano le mamme". La "più straordinaria", ha spiegato, è stata la telefonata a quella di Alessia Piperno, mentre tornava in Italia dopo essere stata agli arresti in Iran.



“Il saggio di Ginevra mentre c'è il G7, un inferno dirglielo”



La premier ha poi parlato del rapporto con sua figlia, e di come gestisce il suo ruolo da mamma, nonostante gli impegni lavorativi. "Io mi do poche regole. Una è che cerco di mettere a dormire io mia figlia Ginevra, e cerco portarla in giro con me quando viaggio e devo passare la notte fuori: se le togli quel momento, lo vive come un tradimento. Un'altra riguarda andare ai saggi e alle recite. Il prossimo saggio di danza lo hanno piazzato il primo giorno del G7, l'unica cosa che non posso spostare. È stato un inferno quando gliel'ho dovuto dire”, ha raccontato.





