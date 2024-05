Elezioni comunali ad Avellino, chi sono i candidati sindaco

Chi sono i candidati sindaco ad Avellino

Le amministrative di Avellino sono particolarmente sentite dopo le vicende giudiziarie che il 18 aprile scorso hanno portato agli arresti domiciliari dell'ex sindaco Gianluca Festa. L’avvocato Vittorio Bocciero è sostenuto dalla lista civica Progetto Avellino Futura. Aldo D'Andrea è candidato per Unione Popolare, il movimento che fa riferimento all'ex sindaco di Napoli Luigi de Magistris, ed è sostenuto dalla lista Unità Popolare per Avellino. Antonio Gengaro - in passato già consigliere, assessore, vicesindaco e presidente del consiglio comunale - corre per il centrosinistra con il sostegno del M5S e un totale di quattro liste: Partito democratico, Movimento 5 stelle, Avellino Progetto Partecipato, Per Avellino Gengaro Sindaco. Il giornalista Rino Genovese guida il Patto Civico sostenuto da Forza Italia e ha l’appoggio di cinque liste: Patto civico per Avellino, Forza Avellino, Moderati e Riformisti, La Rondine, Cittadini in Movimento. FdI ha candidato Modestino Iandoli, già consigliere comunale e provinciale, sostenuto dalla lista Fratelli d’Italia. Quattro le liste in campo per Laura Nargi, ex vicesindaco di Festa, a sua volta indagata, che si candida alla guida del capoluogo per rivendicare il bilancio positivo dell'amministrazione uscente: Davvero, Siamo Avellino, Viva la Libertà, Per Avellino. La lista Unione di Centro candida alla poltrona di sindaco il proprio coordinatore provinciale, Gennaro Romei.