Festa dell’Europa, storia e protagonisti della Giornata del 9 maggio

Il piano che fu esposto in un discorso pronunciato il 9 maggio 1950 da Schuman viene considerato il punto di inizio del processo di integrazione europea, perché delineava una visione concreta di Europa come un’unione economica e, in prospettiva, politica. Per questo il 9 maggio si celebra la Giornata dell’Europa e con essa la pace e l'unità